Великобритания выделит 1,6 млрд долларов на военную поддержку Украине

Великобритания выделит 1,6 миллиарда долларов на военную поддержку Украине. Об этом заявил глава Минфина Соединенного Королевства Риши Сунак.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал, что страна вместе с союзниками продолжит поставлять Украине вооружение. Правительство Великобритании уже подготовило новый пакет помощи на сумму 375 миллионов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.