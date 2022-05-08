ВС РФ уничтожили ракетами "Искандер" поступившее на Украину вооружение из США и ЕС, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области.

Как сообщают в ведомстве, за время спецоперации уничтожено 154 украинских самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотника, 296 зенитных ракетных комплексов, 333 установки реактивных систем залпового огня. А также 2 902 танка, 1 378 минометов и орудий артиллерии и 2 728 единиц военной автомобильной техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.