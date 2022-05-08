Российские военные взяли в плен командира морской пехоты украинских войск, полковника Владимира Баранюка. Его задержали при попытке покинуть территорию завода "Азовмаш", который находится на северо-западе от "Азовстали".

Во время допроса Баранюк рассказал все подробности боевых действий в Мариуполе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.