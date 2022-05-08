МО РФ сообщило о завершении эвакуации мирных жителей с территории "Азовстали". По словам представителя ведомства Михаила Мизинцева, спасти удалось спасти 51 человека. В том числе 11 детей.

Подробнее о ходе специальной военной операции на Украине – в эфире телеканала Москва 24.