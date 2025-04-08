08 апреля, 22:30Политика
Депутат Милонов поддержал создание реестра женатых россиян
В России предлагают создать реестр состоящих в браке граждан. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что это поможет в борьбе с обманом при знакомстве.
Так он отреагировал на инициативу, предполагающую введение на "Госуслугах" возможности проверки семейного положения жителей. При этом получить сведения о супруге там не удастся, так как в открытом доступе будет только информация, состоит ли человек в браке.
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