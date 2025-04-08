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08 апреля, 22:30

Политика

Депутат Милонов поддержал создание реестра женатых россиян

Депутат Милонов поддержал создание реестра женатых россиян

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В России предлагают создать реестр состоящих в браке граждан. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что это поможет в борьбе с обманом при знакомстве.

Так он отреагировал на инициативу, предполагающую введение на "Госуслугах" возможности проверки семейного положения жителей. При этом получить сведения о супруге там не удастся, так как в открытом доступе будет только информация, состоит ли человек в браке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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