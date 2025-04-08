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08 апреля, 07:45

Политика

Минимальную надбавку за ночную работу продлили до 1 сентября 2031 года

Минимальную надбавку за ночную работу продлили до 1 сентября 2031 года

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Минимальную надбавку за ночную работу продлили еще на 6 лет – до 1 сентября 2031 года. Она составляет 20% от оклада, сообщили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В пояснительно записке к постановлению говорится, что ночное время биологически не предназначено для активной деятельности. Работа ночью может навредить психическому и физическому состоянию человека, а значит, должна оплачиваться по повышенному тарифу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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