Минимальную надбавку за ночную работу продлили до 1 сентября 2031 года

Минимальную надбавку за ночную работу продлили еще на 6 лет – до 1 сентября 2031 года. Она составляет 20% от оклада, сообщили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В пояснительно записке к постановлению говорится, что ночное время биологически не предназначено для активной деятельности. Работа ночью может навредить психическому и физическому состоянию человека, а значит, должна оплачиваться по повышенному тарифу.

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