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08 апреля, 11:30

Политика

Новости мира: президент Финляндии призвал продолжить бои на Украине

Новости мира: президент Финляндии призвал продолжить бои на Украине

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Президент Финляндии Александер Стубб призвал к продолжению боев на Украине. Он заявил, что это единственный способ добиться мира, а переговоры по завершению конфликта начаться не могут.

Тем временем в Великобритании подсчитывают ущерб после шторма "Кэтлин". Он накрыл северо-запад Англии, Уэльс и Шотландию. Скорость ветра достигала 31 метра в секунду. Сбылись и предупреждения синоптиков о наводнениях – отменить пришлось паромные и авиарейсы.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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