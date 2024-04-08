Новости мира: президент Финляндии призвал продолжить бои на Украине

Президент Финляндии Александер Стубб призвал к продолжению боев на Украине. Он заявил, что это единственный способ добиться мира, а переговоры по завершению конфликта начаться не могут.

Тем временем в Великобритании подсчитывают ущерб после шторма "Кэтлин". Он накрыл северо-запад Англии, Уэльс и Шотландию. Скорость ветра достигала 31 метра в секунду. Сбылись и предупреждения синоптиков о наводнениях – отменить пришлось паромные и авиарейсы.

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