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Политика

ВС РФ на купянском направлении нанесли удар по вооружению и военной технике ВСУ

ВС РФ на купянском направлении нанесли удар по вооружению и военной технике ВСУ

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Вооруженные силы Российской Федерации на купянском направлении нанесли удар по скоплению вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что ВСУ утром возобновили обстрелы ДНР. По Горловке выпустили восемь снарядов из артиллерии натовского калибра. Не перестают наносить удары и по Донецку. Сегодня снова зафиксировали прилеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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