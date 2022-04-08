Киев национализирует все российское имущество для компенсации потерь – премьер Украины

Киев национализирует все российское имущество для компенсации потерь. Об этом заявил премьер Украины. Кроме того, украинская сторона рассчитывает использовать замороженные активы РФ в других странах.

Данный вопрос прокомментировал доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Чирков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.