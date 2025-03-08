В Госдуме разрабатывают реестр владельцев опасных собак

В России планируют усилить контроль за владельцами собак бойцовых пород. В Госдуме разрабатывают законопроект, который предусматривает создание специального реестра таких хозяев. В случае его принятия животных смогут изымать, а владельцев – наказывать за нарушения.

Инициатива появилась на фоне участившихся нападений собак на людей. В прошлом году от укусов пострадало 237 тысяч человек. В список потенциально опасных пород уже включены 12 видов, включая американских бандогов и питбульмастифов. Однако перечень планируют расширить, так как угрозу могут представлять и другие породы, например, хаски.

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