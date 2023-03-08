Новости часа: ООН выразила готовность к посредничеству в демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС

ООН готова стать посредницей в деле полной демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС, заявил генсек организации Антониу Гутерриш.

Евросоюз подготовил проект совместных закупок боеприпасов для Украины на 1 миллиард евро, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о гололедице в ночь на четверг, 9 марта.

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