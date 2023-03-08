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Новости

08 марта, 18:35

Политика

Новости часа: ООН выразила готовность к посредничеству в демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС

Новости часа: ООН выразила готовность к посредничеству в демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС

Российские ПВО сбили за сутки пять беспилотников ВСУ

Отходы заполонили улицы Парижа из-за забастовки мусорщиков

Новости часа: ВСУ выпустили 4 снаряда по Киевскому району Донецка

ВСУ атаковали школу в Донецке

Москвичам рассказали о последних событиях в мире

Песков назвал скоординированным вбросом в СМИ публикации о "Северных потоках"

С подконтрольной Киеву территории вернули 90 российских военнопленных

Россиянам рассказали об обстановке возле Артемовска

Минобороны РФ предоставило новые данные о ходе спецоперации на Украине

ООН готова стать посредницей в деле полной демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС, заявил генсек организации Антониу Гутерриш.

Евросоюз подготовил проект совместных закупок боеприпасов для Украины на 1 миллиард евро, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о гололедице в ночь на четверг, 9 марта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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