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Политика

Песков назвал скоординированным вбросом в СМИ публикации о "Северных потоках"

Песков назвал скоординированным вбросом в СМИ публикации о "Северных потоках"

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В Кремле отреагировали на свежие публикации о взрывах на Северных потоках. Дмитрий Песков назвал материалы в New York Times и Zeit скоординированным вбросом.

В статьях речь идет о том, что к подрыву якобы причастна проукраинская группировка, о планах которой не знал даже Киев.

Кроме того, Песков выразил непонимание, как американская сторона может выдвигать версии без расследования. Вместе с тем пресс-секретарь напомнил, что Россию к расследованию по-прежнему не допускают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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