09:30Политика
Песков назвал скоординированным вбросом в СМИ публикации о "Северных потоках"
В Кремле отреагировали на свежие публикации о взрывах на Северных потоках. Дмитрий Песков назвал материалы в New York Times и Zeit скоординированным вбросом.
В статьях речь идет о том, что к подрыву якобы причастна проукраинская группировка, о планах которой не знал даже Киев.
Кроме того, Песков выразил непонимание, как американская сторона может выдвигать версии без расследования. Вместе с тем пресс-секретарь напомнил, что Россию к расследованию по-прежнему не допускают.
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