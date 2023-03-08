Минобороны РФ предоставило новые данные о ходе спецоперации на Украине

Российская авиация и ПВО сбили бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25. Кроме того, за сутки удалось перехватить 12 реактивных снарядов и сбить 11 беспилотников.

Активные бои идут на донецком направлении. Противоборствуюшщая сторона, как заявили в Миноборонгы, несет там существенные потери. За сутки уничтожены два танка, система залпового огня "Смерч" и другая техника. Две гаубицы подбиты на краснолиманском направлении, там же за сутки уничтожено несколько бронемашин.

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