Новости мира: Трамп запланировал встречу с Зеленским на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Также глава Штатов заявил о намерении переговорить с Владимиром Путиным. На встрече с украинским президентом Трамп планирует обсудить не только мирное соглашение с Россией, но и защиту и добычу редких ископаемых на территории Украины. Кроме этого, Трамп отметил, что США вложили в Украину около 300 миллиардов долларов и хотели бы видеть "эквивалент" вложенных денег. Ранее в интервью изданию Reuters Зеленский заявил, что не собирается отдавать полезные ископаемые Украины. Пока речь идет только об их совместном освоении, а модель инвестиции в их реализацию только предстоит разработать.

Между тем на оживленной улице бразильского Сан-Паулу произошла катастрофа. Там частный самолет упал на пассажирский автобус. На борту находились два человека: пилот и пассажир. Оба погибли. Кроме того, пострадали несколько человек на земле: мотоциклист, женщина на автобусной остановке, а также водитель автобуса и двое пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.