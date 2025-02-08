Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 13:30

Политика

Новости мира: Трамп запланировал встречу с Зеленским на следующей неделе

Новости мира: Трамп запланировал встречу с Зеленским на следующей неделе

ВС РФ обнаружили огневые точки ВСУ в населенном пункте Курской области

Дзержинск и поселок Дружба освободили в ДНР

Трамп потребовал от Зеленского компенсации потраченных на Украину средств

Новости мира: Трамп рассчитывает провести встречу с Зеленским

Минобороны показало первые кадры из освобожденного Дзержинска в ДНР

В США проходят митинги против Дональда Трампа и Илона Маска

Первая группа нелегальных мигрантов прибыла из США в Гуантанамо

Американцы выходят на акции протеста против Дональда Трампа

ВС РФ сорвали контратаку ВСУ по двум направлениям

Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Также глава Штатов заявил о намерении переговорить с Владимиром Путиным. На встрече с украинским президентом Трамп планирует обсудить не только мирное соглашение с Россией, но и защиту и добычу редких ископаемых на территории Украины. Кроме этого, Трамп отметил, что США вложили в Украину около 300 миллиардов долларов и хотели бы видеть "эквивалент" вложенных денег. Ранее в интервью изданию Reuters Зеленский заявил, что не собирается отдавать полезные ископаемые Украины. Пока речь идет только об их совместном освоении, а модель инвестиции в их реализацию только предстоит разработать.

Между тем на оживленной улице бразильского Сан-Паулу произошла катастрофа. Там частный самолет упал на пассажирский автобус. На борту находились два человека: пилот и пассажир. Оба погибли. Кроме того, пострадали несколько человек на земле: мотоциклист, женщина на автобусной остановке, а также водитель автобуса и двое пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомпроисшествиявидеоИван ЕвдокимовЮлия Неклесова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика