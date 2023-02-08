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08 февраля, 21:15

Политика

МИД РФ прокомментировал расследование о причастности США к взрывам на "Северных потоках"

МИД РФ прокомментировал расследование о причастности США к взрывам на "Северных потоках"

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МИД России прокомментировал скандальное расследование американского журналиста о причастности США к взрывам на "Северных потоках". По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Москва неоднократно указывала на то, как США и НАТО не скрывали и даже хвастались на весь мир своим планом уничтожить гражданскую инфраструктуру, по которой Европа получала российские энергоресурсы.

Также в Москве регулярно отмечали нежелание Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование. Все эти факты, по мнению Захаровой, теперь должны комментировать в Белом доме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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