МИД России прокомментировал скандальное расследование американского журналиста о причастности США к взрывам на "Северных потоках". По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Москва неоднократно указывала на то, как США и НАТО не скрывали и даже хвастались на весь мир своим планом уничтожить гражданскую инфраструктуру, по которой Европа получала российские энергоресурсы.

Также в Москве регулярно отмечали нежелание Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование. Все эти факты, по мнению Захаровой, теперь должны комментировать в Белом доме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

