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19:30

Политика

Захарова отреагировала на расследование о причастности США к взрывам на "Северных потоках"

Захарова отреагировала на расследование о причастности США к взрывам на "Северных потоках"

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В МИД России прокомментировали расследование американского журналиста о причастности США к взрывам на "Северных потоках". По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, РФ неоднократно указывала на то, как США и НАТО не скрывали, а даже хвастались на весь мир своим планом уничтожить гражданскую инфраструктуру, по которой Европа получала российские энергоресурсы.

Она отметила, что также регулярно отмечалось нежелание Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование. Все эти факты, по мнению Захаровой, теперь должны комментировать в Белом доме.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что в подрыве газопроводов замешаны Соединенные Штаты. По его словам, американские водолазы установили взрывчатку под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца ее активировали норвежцы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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