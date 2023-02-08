Новости часа: Небензя заявил, что Украина не в состоянии нанести поражение РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украина не в состоянии нанести поражение России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности всемирной организации.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Гондураса.

ВОЗ направила медицинские материалы в Турцию для пострадавших от землетрясения. Об этом рассказал гендиректор Тедрос Аданом Гебрейесус.