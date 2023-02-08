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Политика

Новости часа: Небензя заявил, что Украина не в состоянии нанести поражение РФ

Новости часа: Небензя заявил, что Украина не в состоянии нанести поражение РФ

ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов и горючего ВСУ в ДНР

Опубликованы кадры работы минометчиков батальона территориальной обороны "Призрак" в ДНР

Новости часа: спецборт МЧС РФ с дополнительной группой спасателей вылетел в Турцию

Новости часа: число погибших при взрыве газа в доме в Тульской области выросло до 8

Республиканская партия назвала Байдена лжецом во время выступления в конгрессе

Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки экипажей БМД-4М из числа мобилизованных

Операторы беспилотников рассказали о работе аппарата "Орлан-10"

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Правительство Германии подтвердило поставку 178 танков Leopard Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украина не в состоянии нанести поражение России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности всемирной организации.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Гондураса.

ВОЗ направила медицинские материалы в Турцию для пострадавших от землетрясения. Об этом рассказал гендиректор Тедрос Аданом Гебрейесус.

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