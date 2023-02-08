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Политика

Опубликованы кадры работы минометчиков батальона территориальной обороны "Призрак" в ДНР

Опубликованы кадры работы минометчиков батальона территориальной обороны "Призрак" в ДНР

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В СМИ опубликовали кадры работы минометчиков батальона территориальной обороны "Призрак". Данное видео сняли в районе села Спорное в ДНР. Огонь там ведется по украинским позициям.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАлина Гилева
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