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11:30

Политика

Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки экипажей БМД-4М из числа мобилизованных

Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки экипажей БМД-4М из числа мобилизованных

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В Минобороны России поделились кадрами подготовки экипажей БМД-4М из числа мобилизованных в тылу. Сначала командир ставит задачу по уничтожению условного противника, затем бойцы приступают к отработке учебной задачи.

Они выходят на рубеж и открывают огонь. Все цели метким огнем поражаются из гладкоствольной пушки калибра 100 миллиметров. Потом экипаж на максимальной скорости покидает огневой рубеж, маневрируя между препятствиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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