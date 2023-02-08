Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки экипажей БМД-4М из числа мобилизованных

В Минобороны России поделились кадрами подготовки экипажей БМД-4М из числа мобилизованных в тылу. Сначала командир ставит задачу по уничтожению условного противника, затем бойцы приступают к отработке учебной задачи.

Они выходят на рубеж и открывают огонь. Все цели метким огнем поражаются из гладкоствольной пушки калибра 100 миллиметров. Потом экипаж на максимальной скорости покидает огневой рубеж, маневрируя между препятствиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

