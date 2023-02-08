Правительство Германии подтвердило поставку 178 танков Leopard Украине

В правительстве Германии подтвердили, что поставят Украине 178 танков Leopard первой модификации, снятой с производства еще 40 лет назад. О более современной версии танков не сообщалось.

По данным издания Der Spiegel, часть обещанных танков поставят Киеву этим летом, однако основная часть прибудет не ранее 2024 года. Другие издания приводят схожие сведения, однако расходятся в оценках количества боевых машин.

Также известно, что ВСУ не обучены ремонтировать западную технику. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он также отметил, что из-за неумения чинить технику она выходит из строя даже от небольших заморозков, при этом рекомендации поставщиков мало помогают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.