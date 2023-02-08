Китай отклонил запрос США на беседу о сбитом аэростате

Китай не планирует разговаривать с США о своем сбитом аэростате. Как сообщили в Пентагоне, официальный Пекин отклонил запрос американского военного ведомства на конфиденциальную беседу министров обороны.

История с воздушным шаром, который неделю летал над территорией США и Канады, закончилась 4 февраля. Американские ВВС сбили его над Атлантикой.

В администрации Байдена считают, что это был разведывательный аэростат. В Китае утверждают, что Штаты уничтожили гражданский метеозонд, который случайно унесло ветром. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.