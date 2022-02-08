Москвичам рассказали, как прошла встреча Путина и Макрона

Владимир Путин и Эммануэль Макрон гуляли по Красной площади минувшей ночью. Они спустились на Манежную площадь и прошли мимо Исторического музея. Все это было после многочасовых переговоров с президентом России. После прогулки президент Франции отправился в отель. Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Кремле длились более пяти часов. Это первая встреча за два года. Они обсуждали гарантии безопасности, отношения России и Украины и расширение НАТО.

Встреча закончилась около полуночи и по ее итогам президенты России и Франции провели пресс-конференцию. Также Владимир Путин заявил, что предлагал бывшему президенту Украины политическое убежище и все еще готов сделать это.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.