08 января, 13:30Политика
Британские СМИ сообщили о сотрудниках американской полиции на борту танкера "Маринера"
Захваченный США танкер "Маринера" под российским флагом направляется к северному побережью Шотландии. Британские СМИ сообщают, что на его борту находятся американские правоохранители.
В Вашингтоне судно называют частью "теневого флота Венесуэлы", тогда как МИД России призывает США не препятствовать возвращению соотечественников, отметив, что танкер находился в нейтральных водах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.