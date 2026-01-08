Британские СМИ сообщили о сотрудниках американской полиции на борту танкера "Маринера"

Захваченный США танкер "Маринера" под российским флагом направляется к северному побережью Шотландии. Британские СМИ сообщают, что на его борту находятся американские правоохранители.

В Вашингтоне судно называют частью "теневого флота Венесуэлы", тогда как МИД России призывает США не препятствовать возвращению соотечественников, отметив, что танкер находился в нейтральных водах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.