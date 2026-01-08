Глава МВД Венесуэлы заявил о ранении президента Мадуро и его жены

Глава МВД Венесуэлы заявил, что президент страны Николас Мадуро и его жена получили ранения при попытке похищения. По данным министра, у президента пострадали ноги, а его супруга получила травму головы.

Этот инцидент произошел после атаки США на Каракас 3 января, в результате которой, по заявлению властей, погибли не менее ста человек. В городе произошла серия взрывов, серьезно повредивших порт Ла-Гуайра.

