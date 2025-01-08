Новости мира: Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за полгода

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за полгода. Об этом он сообщил на пресс-конференции за 13 дней до своей инаугурации. По его словам, причиной конфликта послужили нарушенные действующим американским лидером Джо Байденом договоренности с Россией.

В Калифорнии введено чрезвычайное положение из-за природных пожаров. Три крупных пожара бушуют в округе Лос-Анджелес. Их общая площадь достигла порядка 2 285 гектара. Очаги всех возгораний сконцентрированы там, где находятся дома голливудских актеров, бизнесменов и политиков. Ни один из них локализовать не удается, этому мешает сильный ветер, а также перебои с водоснабжением.

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