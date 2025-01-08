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08 января, 11:30

Политика

Новости мира: Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за полгода

Новости мира: Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за полгода

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за полгода. Об этом он сообщил на пресс-конференции за 13 дней до своей инаугурации. По его словам, причиной конфликта послужили нарушенные Джо Байденом договоренности с Россией.

В результате мощного землетрясения в Тибете погибли как минимум 126 человек, еще 188 получили травмы. В холодном высокогорном регионе, где температура ночью падает значительно ниже 0 градусов, разрушены тысячи домов.

Израилю нужно готовиться к войне с Турцией. Об этом говорится в отчете Комитета Нагеля – израильской комиссии по анализу оборонного бюджета и стратегии безопасности, который оказался в распоряжении СМИ.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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