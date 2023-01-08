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08 января, 23:15

Политика

Самолет с вернувшимися из украинского плена военными РФ приземлился в Москве

Самолет с вернувшимися из украинского плена военными РФ приземлился в Москве

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50 российских военных, которых вернули из украинского плена, прилетели в Москву. Самолет приземлился в аэропорту Чкаловский. В столице бойцы пройдут лечение и реабилитацию.

Кроме того, в Самарскую область прибыла вторая группа военнослужащих, раненых в Макеевке. Речь о жителях региона, которые после обстрела лечились в ростовском госпитале. В той клинике остаются еще 15 военнослужащих из Самарской области. Всего в регион планируется доставить около 70 раненых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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