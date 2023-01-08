МО РФ обвинило Украину в подготовке масштабной антироссийской провокации

Минобороны России обвинило Украину в подготовке масштабной антироссийской провокации. Речь о фальсификации военных преступлений.

Сообщается, что в Харьковской области украинские спецслужбы вскрыли могилы людей, умерших по естественным причинам в период, когда в этих районах находились российские войска. После эксгумации тела мирных жителей обезобразили и сбросили в "ямы". В Минобороны России назвали это попыткой убедить Запад в необходимости дальнейшей поддержки Киева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

