Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 22:15

Политика

МО РФ обвинило Украину в подготовке масштабной антироссийской провокации

МО РФ обвинило Украину в подготовке масштабной антироссийской провокации

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Миссия НАТО в Косово отвергла запрос Белграда на возвращение сербских сил безопасности

В бундестаге призывают отправить Киеву боевые танки Leopard

Россия приступила к выполнению режима прекращения огня в зоне спецоперации

Союзные силы в ДНР начали штурмовать переименованный Украиной поселок Нью-Йорк

Москвичей предупредили о резком похолодании

Путин и Эрдоган обсудили расширение торгово-экономических связей

Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в Чечне

Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Минобороны России обвинило Украину в подготовке масштабной антироссийской провокации. Речь о фальсификации военных преступлений.

Сообщается, что в Харьковской области украинские спецслужбы вскрыли могилы людей, умерших по естественным причинам в период, когда в этих районах находились российские войска. После эксгумации тела мирных жителей обезобразили и сбросили в "ямы". В Минобороны России назвали это попыткой убедить Запад в необходимости дальнейшей поддержки Киева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика