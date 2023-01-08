Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Еще 50 российских военных вернулись из украинского плена. Обмен произошел по схеме "50 на 50". Теперь самолетами военно-транспортной авиации мужчин доставят в Москву. Им предстоит пройти лечение и реабилитацию. Также освобожденным оказывают необходимую психологическую помощь.

Во время ночного удара ВСУ по Еленовке повреждено здание автомагазина. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Видео с последствиями обстрела появилось в телеграм-канале Народной милиции ДНР. Огонь ВСУ открыли ночью. В результате никто не пострадал.

В Лутугине Луганской народной республики после диверсии восстановили подачу газа. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. Вечером 7 января на магистральном газопроводе произошел взрыв, начался пожар. В результате без газа остались около 13 тысяч абонентов и более 20 социальных объектов, в том числе районная больница.



Несмотря на морозы, весь московский транспорт работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса. Все автобусы, электробусы и трамваи к работе в холода подготовили заранее. В метро на входе создали воздушно-тепловые завесы, которые не пропускают холодный воздух. А температуру на станциях и в вестибюлях измеряют два раза в день. К работе в экстремальном холоде готовы и электробусы.

Под подмосковными Луховицами разлилась Ока. Уровень воды в реке уже близится к критическому. Больше всего досталось району Белоомута. Подтоплено два участка дорог. Из-за такого зимнего наводнения в село Слемские Борки можно попасть только на спецтранспорте.

В Москву прилетели пассажиры самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми. Им выделили резервный борт. Никто не пострадал, сам самолет также не получил повреждений. Но людям пришлось просидеть 10 часов в аэропорту.

Сербы вышли на массовые протесты в Косове после нападений албанцев на подростков. Сотни людей требуют наказать обидчиков. На место уже стягиваются местные силовики. Между тем, НАТО не позволило Белграду отправить в Косово своих полицейских и военных, чтобы стабилизировать обстановку. Об этом сегодня заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

