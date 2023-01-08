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Новости

Новости

08 января, 20:45

Политика

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Миссия НАТО в Косово отвергла запрос Белграда на возвращение сербских сил безопасности

В бундестаге призывают отправить Киеву боевые танки Leopard

Россия приступила к выполнению режима прекращения огня в зоне спецоперации

Союзные силы в ДНР начали штурмовать переименованный Украиной поселок Нью-Йорк

Москвичей предупредили о резком похолодании

Путин и Эрдоган обсудили расширение торгово-экономических связей

Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в Чечне

Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Скончался последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Еще 50 российских военных вернулись из украинского плена. Обмен произошел по схеме "50 на 50". Теперь самолетами военно-транспортной авиации мужчин доставят в Москву. Им предстоит пройти лечение и реабилитацию. Также освобожденным оказывают необходимую психологическую помощь.

Во время ночного удара ВСУ по Еленовке повреждено здание автомагазина. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Видео с последствиями обстрела появилось в телеграм-канале Народной милиции ДНР. Огонь ВСУ открыли ночью. В результате никто не пострадал.

В Лутугине Луганской народной республики после диверсии восстановили подачу газа. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. Вечером 7 января на магистральном газопроводе произошел взрыв, начался пожар. В результате без газа остались около 13 тысяч абонентов и более 20 социальных объектов, в том числе районная больница.

Несмотря на морозы, весь московский транспорт работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса. Все автобусы, электробусы и трамваи к работе в холода подготовили заранее. В метро на входе создали воздушно-тепловые завесы, которые не пропускают холодный воздух. А температуру на станциях и в вестибюлях измеряют два раза в день. К работе в экстремальном холоде готовы и электробусы.

Под подмосковными Луховицами разлилась Ока. Уровень воды в реке уже близится к критическому. Больше всего досталось району Белоомута. Подтоплено два участка дорог. Из-за такого зимнего наводнения в село Слемские Борки можно попасть только на спецтранспорте.

В Москву прилетели пассажиры самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми. Им выделили резервный борт. Никто не пострадал, сам самолет также не получил повреждений. Но людям пришлось просидеть 10 часов в аэропорту.

Сербы вышли на массовые протесты в Косове после нападений албанцев на подростков. Сотни людей требуют наказать обидчиков. На место уже стягиваются местные силовики. Между тем, НАТО не позволило Белграду отправить в Косово своих полицейских и военных, чтобы стабилизировать обстановку. Об этом сегодня заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

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