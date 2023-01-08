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08 января, 19:30

Политика

Миссия НАТО в Косово отвергла запрос Белграда на возвращение сербских сил безопасности

Миссия НАТО в Косово отвергла запрос Белграда на возвращение сербских сил безопасности

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Миссия НАТО в Косово отвергла запрос Белграда на возвращение сербских сил безопасности в Косово и Метохию. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его мнению, обращаться с аналогичным запросом на введение сил в Совбез ООН бессмысленно. И теперь для защиты сербов на территории частично признанной республики Белграду придется использовать свои силы и средства. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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