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08 января 2020, 09:30

Политика

Иран нанес удары по американским базам в Ираке

Иран нанес удары по американским базам в Ираке

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Иран этой ночью нанес удары по двум американским базам в Ираке. Это стало местью за гибель иранского генерала Сулеймани. По предварительным данным, потерь среди американцев нет.

Иран пригрозил также нанести удары по Дубаю и Хайфе. Из-за этого Израиль привёл в полную боеготовность армию.

Вокруг Белого дома усилены меры безопасности. По данным опроса Reuters, большинство американцев ожидают войны. Тем временем в иранском городе Керман проходят похороны убитого генерала.

Ранее их откладывали из-за пострадавших и погибших в давке на мероприятии. Владимир Путин планирует сегодня обсудить ситуацию на Ближнем Востоке с президентом Турции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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