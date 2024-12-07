Более 1,5 млн российских семей в год смогут получать маткапитал

Более 1,5 миллионов российских семей в год будут получать материнский капитал в рамках нового национального проекта "Семья". Его реализация запланирована на 2025–2030 годы.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в его рамках также предусмотрена выдача семейной ипотеки по льготной ставке. При этом, согласно проекту, единое пособие для семей с детьми будут получать свыше 9,5 миллионов человек ежегодно. Вместе с тем планируется организовать адресное строительство более 100 детских садов по всей стране.

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