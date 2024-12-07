Российские войска взяли под контроль Пустынку и Сухие Ялы в ДНР

Войска ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Пустынка и Сухие Ялы, расположенные на территории ДНР. Российские военные также вышли к поселку Шевченко.

Этот населенный пункт считается ключевым логистическим хабом ВСУ на красноармейском направлении. Через него противник распределяет свои войска и снабжение. Переход поселка под контроль российский сил, по мнению экспертов, приблизит ВС РФ к освобождению Покровска.

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