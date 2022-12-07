Парламент Перу проголосовал за отставку президента Педро Кастильо, который ранее объявил о роспуске законодательного органа и введении комендантского часа. Предложение поддержал 101 законодатель, 6 проголосовали против, 10 воздержались.

В обосновании предложения об импичменте депутат Эдвард Малага Трильо, являющийся автором инициативы, выразил мнение, что в действиях президента есть "признаки коррупции" и что они идут вразрез с этикой и моралью, являясь недостойными.

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