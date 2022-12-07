Росгвардия показала работу ремонтно-восстановительного подразделения в зоне СВО

Росгвардия показала кадры, как в зоне спецоперации работает ремонтно-восстановительное подразделение. Там служат опытные специалисты, способные срочно восстановить технику.

Среди них – мастера-оружейники, которые обслуживают стрелковое и артиллерийское вооружение, следят за состоянием средств наблюдения и прицеливания. За три месяца было отремонтировано более 200 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Все виды работ военнослужащие ремонтных подразделений стараются выполнять с опережением сроков.

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