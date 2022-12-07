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Политика

Новости часа: ВС РФ сбили украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 в ДНР

Новости часа: ВС РФ сбили украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 в ДНР

РФ готова говорить в случае серьезного предложения по урегулированию на Украине – Лавров

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию с госпереворотом в ФРГ

Заговорщики планировали госпереворот в Германии

ВС РФ начали проводить наступление на краснолиманском направлении

РФ готова к диалогу по Украине, если будут учтены ее интересы – Лавров

Новости часа: Москва выставила на аукционы права на комплексное развитие еще двух участков

Лавров принял участие в форуме "Примаковские чтения"

Демократическая партия США не разрешила проверять, куда идут выделенные Украине деньги

Конгресс США потребовал проверить, куда уходят деньги, выделяемые на помощь Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные сбили в воздухе украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 в ДНР. Такую информацию опубликовало Минобороны РФ.

Пожар на нефтенакопителе в районе курского аэродрома, который накануне начался после атаки беспилотника, ликвидирован. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Здравоохранение Москвы готово к росту заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения столицы Светлана Сметанина.

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