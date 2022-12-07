Новости часа: ВС РФ сбили украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 в ДНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные сбили в воздухе украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 в ДНР. Такую информацию опубликовало Минобороны РФ.

Пожар на нефтенакопителе в районе курского аэродрома, который накануне начался после атаки беспилотника, ликвидирован. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Здравоохранение Москвы готово к росту заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения столицы Светлана Сметанина.