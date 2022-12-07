Заговорщики планировали госпереворот в Германии. Попытку путча пресекли. Об этом стало известно из заявления Генеральной прокуратуры ФРГ.

По данным ведомства, спецслужбы задержали 25 из более чем 50 подозреваемых. Как отмечают германские издания, нынешняя операция стала одной из самых масштабных в истории. Немецкие СМИ написали, что в нее входили наследник прусских князей, высокопоставленные военные, бойцы спецподразделений министерства обороны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.