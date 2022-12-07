Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:15

Политика

Заговорщики планировали госпереворот в Германии

Заговорщики планировали госпереворот в Германии

ВС РФ начали проводить наступление на краснолиманском направлении

РФ готова к диалогу по Украине, если будут учтены ее интересы – Лавров

Новости часа: Москва выставила на аукционы права на комплексное развитие еще двух участков

Лавров принял участие в форуме "Примаковские чтения"

Демократическая партия США не разрешила проверять, куда идут выделенные Украине деньги

Конгресс США потребовал проверить, куда уходят деньги, выделяемые на помощь Украине

США включили в новый оборонный бюджет 800 млн долларов для поддержки Украины

Минобороны РФ показало работу РСЗО "Град" в зоне СВО

Минобороны РФ опубликовало кадры возвращения военных из украинского плена

Заговорщики планировали госпереворот в Германии. Попытку путча пресекли. Об этом стало известно из заявления Генеральной прокуратуры ФРГ.

По данным ведомства, спецслужбы задержали 25 из более чем 50 подозреваемых. Как отмечают германские издания, нынешняя операция стала одной из самых масштабных в истории. Немецкие СМИ написали, что в нее входили наследник прусских князей, высокопоставленные военные, бойцы спецподразделений министерства обороны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика