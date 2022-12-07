08:15Политика
Демократическая партия США не разрешила проверять, куда идут выделенные Украине деньги
Демократическая партия США не разрешила проверять, куда идут выделенные Украине деньги. Конгрессмены не приняли соответствующую резолюцию.
Провести аудит финансовой помощи Украине предлагали в республиканской партии. Однако их оппоненты возразили, что принятие документа может затруднить поддержку киевского режима. После голосования члены республиканской партии пообещали вернуться к вопросу о проверке в январе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.