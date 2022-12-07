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Политика

Демократическая партия США не разрешила проверять, куда идут выделенные Украине деньги

Демократическая партия США не разрешила проверять, куда идут выделенные Украине деньги

Конгресс США потребовал проверить, куда уходят деньги, выделяемые на помощь Украине

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Демократическая партия США не разрешила проверять, куда идут выделенные Украине деньги. Конгрессмены не приняли соответствующую резолюцию.

Провести аудит финансовой помощи Украине предлагали в республиканской партии. Однако их оппоненты возразили, что принятие документа может затруднить поддержку киевского режима. После голосования члены республиканской партии пообещали вернуться к вопросу о проверке в январе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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