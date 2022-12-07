Демократическая партия США не разрешила проверять, куда идут выделенные Украине деньги. Конгрессмены не приняли соответствующую резолюцию.

Провести аудит финансовой помощи Украине предлагали в республиканской партии. Однако их оппоненты возразили, что принятие документа может затруднить поддержку киевского режима. После голосования члены республиканской партии пообещали вернуться к вопросу о проверке в январе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.