Минобороны РФ опубликовало кадры возвращения военных из украинского плена

Несколько десятков российских военных вернулись из украинского плена. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 60 военнослужащих.

Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставили в Москву. Первым делом на военном аэродроме в Чкаловском они связались с родными, чтобы сообщить, что живы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.