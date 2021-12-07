Новости мира: МОК признал право дипломатов США бойкотировать Олимпийские игры в Пекине

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Международный олимпийский комитет ответил на бойкот Олимпиады в Пекине дипломатам США. Там назвали самым главным то, что в соревнованиях будут участвовать американские спортсмены. В МОК напомнили о политическом нейтралитете, которого придерживается организация. Поэтому она признает право стран на подобную позицию.
Десятки беженцев снова устроили стихийный митинг у белорусско-польской границе. На этот раз они обратились перед Рождеством к Папе Римскому с просьбой о помощи. Сейчас беженцы находятся в импровизированном лагере на складе, не хотят возвращаться домой. "Нет депортации! Хотим в Европу!" – скандировали собравшиеся. Акция в целом прошла мирно.
В Сан-Франциско отменят налог на каннабис, чтобы медцентры смогли конкурировать с наркоторговцами. Сейчас предприниматели должны платить до 5% дохода от торговли этим продуктом. Власти говорят, что нелегальный рынок процветает и подрывает цены на марихуану, что то плохо влияет на экономику города.
Елизавета II приступила к передаче трона принцу Чарльзу. Такая информация поступила от королевского историка. По его словам, в последнее время за здоровье Ее Величества переживает вся страна. Королеве уже 95 лет, а после потери мужа она все чаще стала попадать в больницу. Пока речь идет только о символической передаче власти. 73-летний принц Чарльз стал самым старым наследником короны за всю историю Великобритании. Занять трон он сможет только после смерти своей матери.
В Швеции футбольные болельщики мощно отпраздновали победу. В финале чемпионата страны Мальме сыграл с Хальмстадом по нулям. Это позволило клубу занять первое место в таблице высшей лиги Швеции и стать чемпионом в 22-й раз. После свистка арбитра на поле буквально хлынула живая волна. Фанаты не смогли сдержать эмоции и побежали поздравлять своих с победой.
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