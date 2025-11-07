Новости мира: Трамп примет в Белом доме премьера Венгрии Орбана

Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 7 ноября. Встреча должна состояться в 19:30, затем запланирован двусторонний обед. По итогам визита Орбана политологи смогут сделать выводы, состоится ли саммит Россия – США, который должен был пройти в Будапеште.

Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах превысило 180 человек. Большинство жертв – в провинции Себу. 135 жителей числятся пропавшими без вести.

Китай официально ввел в эксплуатацию третий авианосец Фуцзянь. В церемонии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин. Это первый для страны авиакрейсер, оснащенный электромагнитной катапультой.

