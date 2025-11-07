Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 11:30

Политика

Новости мира: Трамп примет в Белом доме премьера Венгрии Орбана

Новости мира: Трамп примет в Белом доме премьера Венгрии Орбана

ВС РФ начали наступать в Димитрове

"Новости дня": правительство РФ утвердило новые правила для заселения в гостиницу

Трамп заявил о вступлении Казахстана в соглашения Авраама

Новости мира: сотни людей вышли на протесты в Париже

Новости мира: Орбан заявил, что верит во встречу Путина и Трампа в Венгрии

Посольство Франции ответило на сообщения о прекращении выдачи виз россиянам

"Вопрос спорный": в ГД предложили наказывать блогеров за непрофессиональные советы

Евросоюз перестанет выдавать шенгенские мультивизы россиянам

Новости мира: в Сингапуре предложили пороть розгами интернет-мошенников

Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 7 ноября. Встреча должна состояться в 19:30, затем запланирован двусторонний обед. По итогам визита Орбана политологи смогут сделать выводы, состоится ли саммит Россия – США, который должен был пройти в Будапеште.

Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах превысило 180 человек. Большинство жертв – в провинции Себу. 135 жителей числятся пропавшими без вести.

Китай официально ввел в эксплуатацию третий авианосец Фуцзянь. В церемонии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин. Это первый для страны авиакрейсер, оснащенный электромагнитной катапультой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияза рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика