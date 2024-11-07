07 ноября, 19:30Политика
Звезды Голливуда не довольны итогами выборов президента в США
Многие знаменитости Голливуда открыто высказывали свои антипатии к кандидату на пост президента США от Республиканской партии Дональду Трампу. Некоторые говорили, что готовы на все, лишь бы к власти пришли демократы.
Против Трампа в большей высказывались Арнольд Шварценеггер, Бейонсе, Леонардо ДиКаприо и Тейлор Свифт. Как знаменитости отреагировали на итоги выборов президента США? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.