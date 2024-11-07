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07 ноября, 13:30

Политика

Лидеры европейских стран поздравили Дональда Трампа с победой на выборах

Лидеры европейских стран поздравили Дональда Трампа с победой на выборах

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Лидеры европейских стран поспешили поздравить Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Одними из первых республиканца поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский.

При этом ранее Макрон заявлял, что Трамп никогда не сможет победить, в отличие от демократов, а глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми называл Трампа "женоненавистником и социопатом, который симпатизирует неонацистам". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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