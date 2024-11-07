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07 ноября, 11:30

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Военные эксперты сообщили о возможности нового наступления ВСУ

Военные эксперты сообщили о возможности нового наступления ВСУ

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Военные эксперты не исключают нового наступления ВСУ. По их мнению, Киев должен показать результат новой американской администрации. Такие новости приходят на фоне данных, что Украина готовит вывод войск из захваченных районов Курской области.

По данным Минобороны, подразделения ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа и за три месяца боев потеряли 30 тысяч солдат, 184 танка и тысячи единиц другой техники.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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