Новости мира: "Хезболла" выпустила 170 ракет по территории Израиля

Ливанская организация "Хезболла" выпустила по территории Израиля 170 ракет. Кроме того, в ход пошли дроны, целью которых назвали уничтожение военных баз ЦАХАЛ. В ответ израильтяне нанесли удар по столице Ливана. Как сообщают СМИ, взрывы раздались недалеко от международного аэропорта Бейрута.

Тем временем сильный лесной пожар вспыхнул в американской Калифорнии. Взять ситуацию под контроль вовремя не удалось, и пламя быстро распространилось, дойдя до ближайшего шоссе. Власти перекрыли дороги и призвали жителей покинуть свои дома, пока пожарная авиация занята тушением. Несколько человек были госпитализированы.

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