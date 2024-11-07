Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 06:45

Политика

Новости мира: "Хезболла" выпустила 170 ракет по территории Израиля

Новости мира: "Хезболла" выпустила 170 ракет по территории Израиля

ВС РФ заняли крупный опорный пункт ВСУ в Курской области

Дональд Трамп назвал свою победу на выборах "золотой эпохой в истории США"

Камала Харрис признала свое поражение на выборах президента США

Байден позвонил Трампу и поздравил его с победой на выборах в США

В США прошли выборы президента

Политолог рассказал, что изменится после выборов в США

Трамп набрал 277 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы

Россияне следили за сообщениями о выборах в США

Дональд Трамп получил 51% голосов после обработки 90% бюллетеней на выборах президента США

Ливанская организация "Хезболла" выпустила по территории Израиля 170 ракет. Кроме того, в ход пошли дроны, целью которых назвали уничтожение военных баз ЦАХАЛ. В ответ израильтяне нанесли удар по столице Ливана. Как сообщают СМИ, взрывы раздались недалеко от международного аэропорта Бейрута.

Тем временем сильный лесной пожар вспыхнул в американской Калифорнии. Взять ситуацию под контроль вовремя не удалось, и пламя быстро распространилось, дойдя до ближайшего шоссе. Власти перекрыли дороги и призвали жителей покинуть свои дома, пока пожарная авиация занята тушением. Несколько человек были госпитализированы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомпроисшествияпожарвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика