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07 ноября, 22:15

Политика

ПВО РФ перехватили 14 украинских реактивных снарядов за сутки

ПВО РФ перехватили 14 украинских реактивных снарядов за сутки

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Российские средства ПВО за сутки перехватили 14 украинских реактивных снарядов HIMARS и "Ольха". Об этом сообщили в Минобороны.

Снаряды перехвачены в Херсонской области и Донецкой Народной Республике. Обстрелы со стороны ВСУ продолжились и утром 7 ноября. Под них снова попали города ДНР, а именно Горловка, Макеевка, Ясиноватая. В самом Донецке зафиксировано пять обстрелов.

Всего с начала спецоперации российские военнослужащие уничтожили: 331 самолет, 170 вертолетов, почти 2,5 тысячи беспилотников, 387 ЗРК, свыше 6,4 тысячи танков и других бронированных машин, более 3,5 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 109 единиц специальной военной автотехники.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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