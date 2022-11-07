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Политика

Новости часа: ВС РФ уничтожили два склада вооружения ВСУ в Запорожской области

Новости часа: ВС РФ уничтожили два склада вооружения ВСУ в Запорожской области

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы РФ уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Москвичей предупредили о большом потоке пассажиров на маршруте Калужско-Рижской линии метро, где закрыта часть станций. Об этом рассказали в Дептрансе.

Мобилизованные из Подмосковья получат региональные выплаты до конца недели. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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