ВС России уничтожили две радиолокационные украинские станции С-300

Вооруженные силы России уничтожили две радиолокационные станции украинских комплексов С-300. РЛС располагались в районе города Краматорска и на Запорожье. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также российские военнослужащие отражают атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на этой атомной электростанции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.