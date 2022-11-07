Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:30

Политика

ВС России уничтожили две радиолокационные украинские станции С-300

ВС России уничтожили две радиолокационные украинские станции С-300

Новости часа: действия Украины делают невозможными контакты Москвы с Киевом – Песков

ВС России отразили наступление в Херсонской области – МО РФ

В Кремле подтвердили подготовку переговоров Путина с Токаевым в Оренбурге

Новости часа: Нарусова не стала комментировать возвращение Ксении Собчак в РФ

Минобороны РФ показало кадры обучения мобилизованных в Приморье

Российские вертолеты Ка-52 атаковали укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ

США передадут Украине систему связи SATCOM

Пентагон направил в сторону Ирана свои самолеты – СМИ

Стало известно о подготовке Киева к полной эвакуации

Вооруженные силы России уничтожили две радиолокационные станции украинских комплексов С-300. РЛС располагались в районе города Краматорска и на Запорожье. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также российские военнослужащие отражают атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на этой атомной электростанции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика