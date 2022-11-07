Разведывательно-ударные российские вертолеты Ка-52 атаковали укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ. Боевую работу экипажей армейской авиации Западного военного округа показали в Минобороны РФ.

К целям боевые машины подбирались на предельно малой высоте, чтобы не попасть в зону действия ПВО противника. Когда они подошли на расстояние поражения, выпустили по украинским военным объектам ракеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.