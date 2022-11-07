Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Политика

Российские вертолеты Ка-52 атаковали укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ

Российские вертолеты Ка-52 атаковали укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ

США передадут Украине систему связи SATCOM

Пентагон направил в сторону Ирана свои самолеты – СМИ

Стало известно о подготовке Киева к полной эвакуации

Французский политик заявил, что США могут избавиться от Зеленского

Российская ПВО перехватила 8 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" за сутки

Российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях

Новости часа: ВСУ выпустили четыре снаряда из HIMARS по Сватово в ЛНР

Новости часа: Донецк подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Минобороны показало кадры боевой работы минометов 2Б14 "Поднос"

Разведывательно-ударные российские вертолеты Ка-52 атаковали укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ. Боевую работу экипажей армейской авиации Западного военного округа показали в Минобороны РФ.

К целям боевые машины подбирались на предельно малой высоте, чтобы не попасть в зону действия ПВО противника. Когда они подошли на расстояние поражения, выпустили по украинским военным объектам ракеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика