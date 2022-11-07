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Пентагон направил в сторону Ирана свои самолеты – СМИ

Пентагон направил в сторону Ирана свои самолеты – СМИ

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Пентагон направил в сторону Ирана свои самолеты после информации о том, что Тегеран готовится атаковать Саудовскую Аравию. О новом обострении в этом регионе заявила газета Washington Post.

Якобы своим военным присутствием американская администрация хочет показать прочность и важность партнерства США и Саудовской Аравии, Однако, как считают некоторые политологи, цель американского президента Джо Байдена – сорвать контакты между Саудовской Аравией и Ираном.

Политологи обсуждают и другой вариант развития событий, а именно прямое военное столкновение США и Ирана. Тем более, что Байден ранее заявил о скором освобождении Ирана. По мнению многих экспертов, до вооруженного конфликта не дойдет, а действия Пентагона носят больше демонстрационный характер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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